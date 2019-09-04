Юрий Жирков: «Как сохраняю мотивацию? Как Игнашевич!»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков в передаче «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал, что заставило его остаться в футболе после тяжелой травмы. В июле 36-летний футболист продлил контракт еще на один сезон.

— Вам 36, у вас были неудачные моменты в карьере. Недавно вы восстановились после тяжелой травмы. Как вы сохраняете мотивацию из года в год?

— Даже не могу сказать как. Как Игнашевич! Он тоже играл до 38 лет. Возраст — не помеха для игры в футбол.

После этой травмы я все переосмыслил. Думал закончить с футболом. Когда восстанавливался через боль, в голове переосмыслить. Сказал себе: если будет все нормально, продолжу отдаваться на поле.