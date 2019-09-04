Юрий Жирков: «Хотел закончить карьеру лет 5-6 назад, сейчас об этом не думаю»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков сказал, что не думает сейчас о завершении карьеры. Летом 36-летний футболист продлил контракт с петербуржцами на один сезон.

— Об уходе даже не думаю, — сказал Жирков в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Хотел закончить лет 5-6 назад еще, жена не даст соврать.

— Что будете делать после футбола? Рыбалка?

— Наверное, организую музей по Второй Мировой войне. А рыбалка... Если возьмут меня. Я еще тот рыболов. Пока еще не задумывался.