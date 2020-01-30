Юрий Семин: «Зачем Миранчуку искать вариант в Европе? Он остается в «Локомотиве»
20:56
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос, останется ли полузащитник Алексей Миранчук в команде этой зимой.
Ранее генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе заявил, что «Локо» прорабатывает вопрос с устройством 24-летнего хавбека сборной России в европейский клуб.
— Алексей Миранчук может покинуть «Локомотив» этой зимой? У него есть конкретный вариант?
— А что может поменяться?
— Нашли Миранчуку вариант в Европе?
— А разве ему плохо в «Локомотиве»? Зачем ему находить? Он получает удовольствие у нас. У Смолова другая ситуация.
— Миранчук остается?
— Да. Остается. (Виталий Айрапетов)
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