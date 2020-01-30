Юрий Семин: «Зачем Миранчуку искать вариант в Европе? Он остается в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос, останется ли полузащитник Алексей Миранчук в команде этой зимой.

Ранее генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе заявил, что «Локо» прорабатывает вопрос с устройством 24-летнего хавбека сборной России в европейский клуб.

— Алексей Миранчук может покинуть «Локомотив» этой зимой? У него есть конкретный вариант?

— А что может поменяться?

— Нашли Миранчуку вариант в Европе?

— А разве ему плохо в «Локомотиве»? Зачем ему находить? Он получает удовольствие у нас. У Смолова другая ситуация.

— Миранчук остается?

— Да. Остается. (Виталий Айрапетов)