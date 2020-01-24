Василий Кикнадзе: «Пытаемся проработать трансфер Алексея Миранчука за границу»

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью «Известиям» заявил, что в клубе ведут работу по трансферу полузащитника Алексея Миранчука в европейский клуб.

— Сейчас мы пытаемся проработать трансфер Алексея за границу и взаимодействуем с его агентом в полном контакте, действуем, как в одной команде, — сказал Кикнадзе. — Есть целый ряд агентов, с которыми мы работаем и находимся в одной лодке. Стремимся к общему успеху, а не к попыткам объегорить друг друга, что тоже неоднократно случалось за прошлый год.

В СМИ появлялась информация об интересе к 24-летнему футболисту со стороны клубов из Италии и Англии. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах за «Локомотив», забил 9 мячей и сделал 4 результативные передачи. Всего за «Локо» у Алексея 212 игр и 34 гола.