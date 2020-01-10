Юрий Семин: «Выкуп Мариу? Вопрос в финансовых возможностях»
18:12
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что полузащитник Жоау Мариу должен остаться в команде. В интервью «СЭ» он рассказал о ситуации вокруг арендованного португальца.
— Жоау Мариу заявил, что у него есть желание остаться в «Локомотиве» после окончания арендного соглашения. Вы хотите этого?
— Это исполнитель высокого уровня. Такие должны оставаться в клубе.
— Вы это обсуждали с руководством?
— Да. Вопрос в финансовых возможностях. Если удастся договориться всем сторонам, сотрудничество продолжится. (Дмитрий Зимин)
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