Юрий Семин: «Выкуп Мариу? Вопрос в финансовых возможностях»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что полузащитник Жоау Мариу должен остаться в команде. В интервью «СЭ» он рассказал о ситуации вокруг арендованного португальца.

— Жоау Мариу заявил, что у него есть желание остаться в «Локомотиве» после окончания арендного соглашения. Вы хотите этого?

— Это исполнитель высокого уровня. Такие должны оставаться в клубе.

— Вы это обсуждали с руководством?

— Да. Вопрос в финансовых возможностях. Если удастся договориться всем сторонам, сотрудничество продолжится. (Дмитрий Зимин)

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