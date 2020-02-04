Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о Сергее Семаке из «Зенита», который заявил, что нуждается в Александре Кокорине. Форвард тренируется с «Зенитом-2».

— Сергей — молодец, он крепкий парень. Настоящий тренер.

— Ему будет приятно это слышать.

— Он молодец не только из-за этой позиции, а в целом.

— Правда, что вы хотели видеть в «Локомотиве» Николая Комличенко и говорили об этом руководству?

— Одно дело — хотеть, а другое дело — реальность.

— Но вы действительно были в нем сильно заинтересованы?

— (Смеется.) Я ответил на ваш вопрос. Сейчас какой смысл рассуждать?

Юрий Семин: «Продлят ли со мной контракт? А вдруг скажут, что у меня старые методы?»