Юрий Семин: «Семак — настоящий тренер»
01:15
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о Сергее Семаке из «Зенита», который заявил, что нуждается в Александре Кокорине. Форвард тренируется с «Зенитом-2».
— Сергей — молодец, он крепкий парень. Настоящий тренер.
— Ему будет приятно это слышать.
— Он молодец не только из-за этой позиции, а в целом.
— Правда, что вы хотели видеть в «Локомотиве» Николая Комличенко и говорили об этом руководству?
— Одно дело — хотеть, а другое дело — реальность.
— Но вы действительно были в нем сильно заинтересованы?
— (Смеется.) Я ответил на ваш вопрос. Сейчас какой смысл рассуждать?
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