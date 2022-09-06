Юрий Семин ответил на вопрос о дальнейших планах работы

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб.

— Можем ли мы снова увидеть вас в качестве журналиста на матче?

— Возможно, да, возможно, нет. Это все импровизация. Четких планов сейчас нет.

— У вас очень хорошо получалось!

— Значит, имеем шанс, спасибо!

— Вчера писали, что вас можно будет увидеть в качестве главного тренера «Локомотива».

— Не знаю, кто писал, того и спросите.

— Говорят, что вы главный кандидат.

— Что там говорят, я не комментирую.

Ранее сообщалось, что Юрий Семин может быть назначен главным тренером «Локомотива» в случае ухода в отставку председателя совета директоров «Локомотива» Александра Плутника.

5 сентября Марвин Комппер покинул тренерский штаб железнодорожников в связи с неудовлетворительными результатами команды.

«Локомотив» с 9 очками после 8 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.