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6 сентября, 21:13

Ловчев оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил работу главного тренера «расно-белых Гильермо Абаскаля.

«Неплохо. «Спартак» играет ярко, красиво, забивает голы, а вот когда сошлись с командой приличного уровня, то сразу стало заметно, что игроки ниже уровнем, чем у «Зенита». Сегодняшний футбол «Спартака» — самый лучший за последнее время. Николсон публично выражает свое недовольство игровым временем? Это его проблемы, он игрок сборной Ямайки, не такая уж и потеря. Да, для сегодняшнего «Спартака» нормальный футболист, но не более того. Это не звезда какая-то, за кого нужно держаться. Пока что Соболев играет лучше, другое дело, что он должен иметь замену», — приводит слова Ловчева Metaratings.ru.

«Спартак» после восьми туров РПЛ занимает пятое место, имея на счету 16 очков. Команда Абаскаля проиграла только два матча и один сыграла вничью.

В следующем туре красно-белые 11 сентября в гостях сыграют с «Ростовом».

Источник: https://metaratings.ru/news/lovchev-otsenil-rabotu-glavnogo-trenera-spartaka-abaskalya-1354533/

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Евгений Ловчев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
4
1
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 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
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5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
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8
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9
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10
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