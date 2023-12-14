Семин: «В 2024 году желаю всем самого крепкого здоровья!»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» обратился к болельщикам с пожеланием на 2024 год.

«В 2024 году желаю всем самого крепкого здоровья! Не только футбольным людям, но и всем! Футболистам — побед, а болельщикам — побольше радости от похода на стадион», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата России-2023/24, набрав 38 очков в 18 матчах. Второе место занимает «Зенит» (36 очков), третье — «Динамо» (32).