Виталий Калешин: «Жду от брата побед с «Аланией» и выхода в РПЛ»

Бывший защитник «Краснодара» и «Рубина» Виталий Калешин сказал, чего ждет от работы своего брата Евгения на должности главного тренера «Алании».

«Желаю удачи брату в «Алании»! Жду от него побед и выхода в Премьер-Лигу. Уверен, что с футбольной точки зрения всё будет хорошо. Но это полбеды, вопрос со стадионом бы решить. Состав у «Алании» хороший, сбалансированный, команда каждый год идет в группе лидеров. Это клуб с историей, с определенной футбольной культурой. Отличное решение и для клуба, и для Евгения», — приводит слова Калешина Metaratings.ru.

45-летний Калешин подписал контракт с «Аланией» на 3,5 года. После 20 туров команда с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.