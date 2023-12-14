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Виталий Калешин: «Жду от брата побед с «Аланией» и выхода в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Краснодара» и «Рубина» Виталий Калешин сказал, чего ждет от работы своего брата Евгения на должности главного тренера «Алании».

«Желаю удачи брату в «Алании»! Жду от него побед и выхода в Премьер-Лигу. Уверен, что с футбольной точки зрения всё будет хорошо. Но это полбеды, вопрос со стадионом бы решить. Состав у «Алании» хороший, сбалансированный, команда каждый год идет в группе лидеров. Это клуб с историей, с определенной футбольной культурой. Отличное решение и для клуба, и для Евгения», — приводит слова Калешина Metaratings.ru.

45-летний Калешин подписал контракт с «Аланией» на 3,5 года. После 20 туров команда с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

Источник: Metaratings.ru
Виталий Калешин
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
Евгений Калешин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
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Александр Соболев

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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