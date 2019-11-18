Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что отставание от «Зенита» на пять очков в турнирной таблице РПЛ не является для клуба принципиальной проблемой.

— Если говорить о чемпионате России. «Зенит"впереди уже на 5 очков. Насколько это серьезное отставание?

— Для нас это нормально. Учитывая ситуации, в которых мы оказывались, это даже положительный момент. К тому же, если вспомнить аналогичный период прошлого года, то сейчас мы набрали больше очков, чем тогда (в прошлом сезоне у «Локомотива» после 16 туров было 25 очков, команда отставала от «Зенита» на 9 баллов. — Прим. «СЭ»).

— Но вокруг петербургского клуба уже ходят разговоры о потенциальных новичках в зимнее трансферное окно. Сможет ли «Локомотив» рассчитывать на усиление?

— Надеюсь, да. У нас есть позиции, которые надо усилить. Но пока с руководством не обсуждали. (Дмитрий Зимин)

Полностью интервью Семина здесь