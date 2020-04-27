Юрий Семин: «Надеюсь, нам дадут доиграть чемпионат»
17:10
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» варианты развития событий в профессиональном футболе, которые представили клубам.
Пессимистичный вариант предусматривает завершение чемпионата России по итогам 22 туров. «Локомотив» занимает второе место и напрямую попадет в Лигу чемпионов.
— Неважно, устраивает ли меня ситуация в таблице или нет, — заявил Семин. — Я надеюсь на позитивное развитие событий, чтобы нам дали доиграть этот чемпионат. Самое главное — нам всем надо оставаться здоровыми. (Евгений Белоусов)
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