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Юрий Семин: «Надеюсь, нам дадут доиграть чемпионат»

17:10
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» варианты развития событий в профессиональном футболе, которые представили клубам.

&laquo;Спартак&raquo; останется без еврокубков из-за досрочного завершения РПЛ?«Спартак» без еврокубков, «Зенит» и «Локо» — напрямую в Лигу чемпионов

Пессимистичный вариант предусматривает завершение чемпионата России по итогам 22 туров. «Локомотив» занимает второе место и напрямую попадет в Лигу чемпионов.

— Неважно, устраивает ли меня ситуация в таблице или нет, — заявил Семин. — Я надеюсь на позитивное развитие событий, чтобы нам дали доиграть этот чемпионат. Самое главное — нам всем надо оставаться здоровыми. (Евгений Белоусов)

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