Юрий Семин: «Надеюсь, нам дадут доиграть чемпионат»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» варианты развития событий в профессиональном футболе, которые представили клубам.

Пессимистичный вариант предусматривает завершение чемпионата России по итогам 22 туров. «Локомотив» занимает второе место и напрямую попадет в Лигу чемпионов.

— Неважно, устраивает ли меня ситуация в таблице или нет, — заявил Семин. — Я надеюсь на позитивное развитие событий, чтобы нам дали доиграть этот чемпионат. Самое главное — нам всем надо оставаться здоровыми. (Евгений Белоусов)