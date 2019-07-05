Юрий Семин: "Мурило сыграет с "Зенитом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал журналистам, что бразильский центральный защитник Мурило выйдет на поле в матче за Суперкубок России с "Зенитом", который состоится в Москве в субботу.

– Успели оценить потенциал Мурилу? Он сыграет с "Зенитом"?

– Он будет играть. А оценит все матч. Все-таки очень серьезный соперник. "Зенит" в прошлом году был силен, а в этом с такими приобретениями он ещё стал сильнее.

22-летний Мурило перешел в "Локомотив" из "Крузейро" в июне. Семин ранее говорил, что трансфер с ним не согласовывали. (Юлия Яковлева)