Юрий Семин: "Гол Баринова – лучшее, что было во втором тайме"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился эмоциями после победы в матче 2-го тура "Фонбет Кубка Матч Премьер" над "Ростовом" (1:1, пенальти – 4:3).
– Как вам гол Баринова?
– Такая красота радует, конечно. Тут сложная ситуация, сложные поля. Баринов великолепно сложился. Думаю, во второй тайме гол Баринова – это лучшее, что было. Сложная игра, борьба... У игроков нет такой легкости, но, в целом, я доволен, – сказал Семин.
– "Спартак" выиграл...
– Молодцы.
– Как будете готовиться к матчу со "Спартаком"?
– Тренироваться!
– Выиграть хотите?
– А кто не хочет? Мы хотим выиграть, но готовимся к возобновлению сезона. (Гоша Чернов, Дмитрий Зеленов)
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