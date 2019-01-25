Юрий Семин: "Гол Баринова – лучшее, что было во втором тайме"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился эмоциями после победы в матче 2-го тура "Фонбет Кубка Матч Премьер" над "Ростовом"​ (1:1, пенальти – 4:3).

– Как вам гол Баринова?

– Такая красота радует, конечно. Тут сложная ситуация, сложные поля. Баринов великолепно сложился. Думаю, во второй тайме гол Баринова – это лучшее, что было. Сложная игра, борьба... У игроков нет такой легкости, но, в целом, я доволен, – сказал Семин.

– "Спартак" выиграл...

– Молодцы.

– Как будете готовиться к матчу со "Спартаком"?

– Тренироваться!

– Выиграть хотите?

– А кто не хочет? Мы хотим выиграть, но готовимся к возобновлению сезона. (Гоша Чернов, Дмитрий Зеленов)

Все о турнире в Катаре: регламент и расписание матчей, календарь и результаты игр, турнирная таблица ​