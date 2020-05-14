РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Юрий Семин: «Была встреча с Мещеряковым. Он объявил, что контракт с 1 июня продлен не будет».

17:20
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером прокомментировал непродление контракта с ним очень кратко:

— Была встреча с Анатолием Мещеряковым. Он объявил, что мой контракт с 1 июня продлен не будет".

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2610
Все опросы
«Локомотив» без Юрия Семина: вы можете себе такое представить?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: Семин и «Локомотив»: это все




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир