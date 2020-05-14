Юрий Семин: «Была встреча с Мещеряковым. Он объявил, что контракт с 1 июня продлен не будет».

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером прокомментировал непродление контракта с ним очень кратко:

— Была встреча с Анатолием Мещеряковым. Он объявил, что мой контракт с 1 июня продлен не будет".

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая.