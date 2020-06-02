«Юрий Павлович сыграл большую роль в моей карьере». Черчесов высказался об увольнении Семина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об уходе Юрия Семина из «Локомотива». 31 мая истек контракт специалиста с «Локо», руководство не стало его продлевать. Команду возглавил Марко Николич.

— Не хочу говорить банальности. Не могу быть адвокатом или судьей, — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Но есть эмоциональная составляющая. Юрий Павлович сыграл большую роль в моей карьере как вратаря. Единственный первый сезон я у него сыграл 33 игры в чемпионате СССР, он мне доверил, мы до сих пор это вспоминаем. Ну и главное — профессиональная составляющая. Он мне поставлял по 5-6 игроков в сборную на каждом сборе. Они были в хорошем состоянии. Был прямой контакт, можно сказать, интимный. Есть вещи, которые я не знал, а он подсказывал мне. Нестандартное, непопулярное решение принял «Локомотив», остальное рассудит футбол.