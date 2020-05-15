«Юрий Палыч еще карьеру не заканчивает». Евсеев высказался об уходе Семина из «Локо»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram. 44-летний российский специалист отреагировал на новость о том, что руководство «Локомотива» не будет продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая.

«Хорошо знаю Юрия Семина. Думаю, Юрий Палыч еще карьеру не заканчивает. Удачи ему!» — написал в Instagram Евсеев.