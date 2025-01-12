Нагорных: «Спортивное общество «Локомотива» одно из самых организованных и структурированных»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поздравил болельщиков с 89-летием спортивного общества.

«Спортивное общество «Локомотива» сегодня — одно из самых организованных, структурированных и рабочих. Структуры общества работают в 16 регионах, 16 доступных подразделений, больше 150 человек работает непосредственно в обществе, более трехсот тысяч человек объединяет общество «Локомотив»: любители спорта, профессиональные спортсмены, в том числе девять профессиональных клубов в разных видах спорта. Наше общество на хорошем ходу и переживает качественный этап развития, и я уверен нормально подойдет к своему юбилею через год, к 90-летию», — сказал Нагорных.

Дарик Агаларов