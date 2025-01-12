Галактионов пожелал, чтобы «Локомотив» был стабильно устойчивым и радовал болельщиков игрой

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что железнодорожники будут стремиться показывать хороший уровень игры, добиваясь при этом результата.

— 12 января — день создания спортивного общества «Локомотив». Что пожелаете?

— Пожелаю, чтобы наш клуб был стабильно устойчивым, чтобы он также радовал болельщиков игрой. Наши болельщики очень преданные и справедливые. Правильно реагируют на текущие ситуации. Иногда поддерживают, когда у нас есть хорошие моменты. Иногда критикуют — тоже справедливо. Но самое главное, что их отличает — это преданность к клубу. Мы со своей стороны будем стараться двигаться вперед, показывать хороший уровень игры и при этом добиваться результата, чего желают все наши футболисты.

— В связи со снятием бана в других видах спорта, появился ли оптимизм у Вас, что в этом сезоне помимо медалей, будете еще бороться за еврокубки?

— Безусловно, в глубине своей души мы все этого желаем. Но сложно говорить. Нужно дождаться, насколько геополитическая ситуация изменится и уже от этого отталкиваться.

Железнодорожники завершили первую часть сезона на пятом месте в чемпионате России. Команда Галактионова набрала 35 очков за 18 туров.

(Артем Бухаев, Дарик Агаларов)