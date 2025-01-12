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Нагорных о дате основания «Локомотива»: «Поиски продолжаются. Пока готовимся к 90-летию»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о дате основания клуба.

12 января спортивному обществу «Локомотив» исполнилось 89 лет.

«Мы постоянно возвращаемся к этой теме. Мы все знаем, что футбол на железной дороге зародился даже не в двадцатом, а в девятнадцатом веке. Первые спортивные газеты, которые еще выходили в Российской империи, в них писалось, что турниры проходили вдоль железной дороги, когда команды переезжали по станциям железной дороги. В российской армии футбол зародился еще в 19 веке, но если говорить о профессиональном клубе «Локомотив», то можно сказать, что клуб стал первым обладателем Кубка, и это исторически подтверждено. Ранее команда была собрана из тех спортсменов, которые не попали в заявки других московских клубов, что также подтверждено.

Соответственно, можно делать выводы, как таковой спортивной цельной системы футбольного клуба «Локомотив» не существовало. Было создано общество «Локомотив», и, что логично, из числа спортсменов железнодорожников были сформированы команды, в том числе футбольные. Поэтому пока поиски продолжаются. Вы знаете, что и среди наших болельщиков есть профессионально интересующиеся историей. Идет совместная работа с институтом Российской академии наук. На сегодняшний день мы исходим из того, что подтверждено, и поэтому готовимся к 90-летию. Мы обязательно пригласим болельщиков, проведем мероприятие, но если что-то обнаружится новое, то мы сможем вместе порадоваться, что клубу не 90 лет, а больше», — сказал Нагорных.

Дарик Агаларов

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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Нагорных: «Спортивное общество «Локомотива» одно из самых организованных и структурированных»

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
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