Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, чего ждет от второй половины чемпионата России.

— Я не люблю загадывать. Мы постараемся продемонстрировать хороший футбол, — сказал Газинский в интервью клубному каналу. — Понятно, что от второго до пятого места отрыв минимальный. Нужно стараться выигрывать каждый матч, а потом уже посчитаем очки.

18 команд в чемпионате? Наверное, нам сложнее судить. Это больше вопрос к руководителям. Больше матчей — это плюс. Да и отпуск будет меньше. Лучше получать игровую практику.