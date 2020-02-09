Юрий Газинский: «18 команд в чемпионате? Больше матчей — это плюс»
9 февраля 2020, 23:15
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, чего ждет от второй половины чемпионата России.
— Я не люблю загадывать. Мы постараемся продемонстрировать хороший футбол, — сказал Газинский в интервью клубному каналу. — Понятно, что от второго до пятого места отрыв минимальный. Нужно стараться выигрывать каждый матч, а потом уже посчитаем очки.
18 команд в чемпионате? Наверное, нам сложнее судить. Это больше вопрос к руководителям. Больше матчей — это плюс. Да и отпуск будет меньше. Лучше получать игровую практику.
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