Юрий Гаврилов: «Главное, что не закроют «Открытие Арену» и весь наш футбол»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов прокомментировал «СЭ» решение Тушинского суда оштрафовать красно-белых на 300 тысяч рублей за нарушение мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции на стадионе «Открытие Арена» во время матча 10-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1).

— Ладно, хоть суд принял такое решение, клуб выплатит штраф, — сказал Гаврилов. — Главное, что не закроют арену и весь наш футбол. Все хотят увидеть матчи вживую, особенно такие как «Спартак» — «Зенит», ведь игры такого ранга проходят лишь два раза в год. На стадион пустили 20 тысяч человек, и за такой толпой не уследить. Кто не смог попасть заполнил спортивные бары. Там явно не соблюдали дистанцию и носили маски с перчатками. Но все равно, если приняли нормы, все должны их соблюдать.

— Вы не рискуете ходить на стадион?

— Порекомендовали вообще не выходить из дома, потому что я — в зоне риска. Мне же больше 65 лет. Если заметят на улице — сразу оштрафуют. Лишняя нервотрепка не нужна. Можно сделать вылазку в ближайший магазин за продуктами. (Евгений Белоусов)