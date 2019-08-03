Юрий Дюпин рассказал о службе в армии на авиабазе

Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин, ставший лучшим игроком июля по оценкам "СЭ", в интервью "СЭ" рассказал, как служил в армии.

– Вы-то где служили?

– В ста километрах от Иркутска. Поселок Средний, авиабаза Белая. В интернете видел кадры, как "деды" лупят молодых по голове табуретками, дужками от кровати. Слава Богу, у нас такого не было. Но если накосячишь, тебе быстренько объяснят, как себя вести.

– Самое смешное, что приключилось с вами в армии?

– Вспомнить бы… Траву не красили, листья к деревьям не приклеивали… А-а, был у нас забавный старшина. Взросленький мужичок, азербайджанец. Говорил с таким акцентом, что я угорал. Как сейчас картина перед глазами – подходит к окну, зовет дежурного по роте. Указывает пальцем: "Акно видищ?" Тот кивает. Палец сползает ниже: "А пад акно видищ?" Второй кивок. Заканчивает так: "Пад акно нада пратирать!"

– Подоконник?

– Ну да. Меня называл исключительно: "Дупын". Орал на всю часть: "Дупын, ка мнэ!" Мы в нарды частенько играли. Славный дядька. (Александр Кружков)

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