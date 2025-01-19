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Юрий Белоус: «Спартак» усилит состав, потому что будет бороться за титул»

Даниил Аршавский
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Функционер Юрий Белоус выразил уверенность в том, что «Спартак» является одним из претендентов на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ и вскоре усилит свой состав.

«Спартак» работает над усилением состава. В клуб пришел новый спортивный директор, он даст свою оценку. Тренер Станкович уже определился с теми, кто ему не помощники. «Спартаку» нужны сильные игроки, потому что команда, совершив спурт на финише того года, включилась в борьбу за золотые медали», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».

После 18 туров в нынешнем сезоне чемпионата России красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице с 37 очками, уступая 2 балла лидирующим «Зениту» и «Краснодару».

2 марта «Спартак» на своем поле примет «Оренбург» в матче 19-го тура РПЛ. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Юрий Белоус
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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Пари НН – Акрон
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1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
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