Юрий Белоус: «Спартак» усилит состав, потому что будет бороться за титул»

Функционер Юрий Белоус выразил уверенность в том, что «Спартак» является одним из претендентов на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ и вскоре усилит свой состав.

«Спартак» работает над усилением состава. В клуб пришел новый спортивный директор, он даст свою оценку. Тренер Станкович уже определился с теми, кто ему не помощники. «Спартаку» нужны сильные игроки, потому что команда, совершив спурт на финише того года, включилась в борьбу за золотые медали», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».

После 18 туров в нынешнем сезоне чемпионата России красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице с 37 очками, уступая 2 балла лидирующим «Зениту» и «Краснодару».

2 марта «Спартак» на своем поле примет «Оренбург» в матче 19-го тура РПЛ. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.