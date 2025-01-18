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18 января, 23:10

Источник: «Трабзонспор» хочет подписать Карраскаля

Алина Савинова
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«Трабзонспор» заинтересован в подписании полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля, сообщает Fotomac.

По информации источника, турки уже обратились в московский клуб с запросом о возможном трансфере 26-летнего футболиста.

Карраскаль стал игроком «Динамо» в августе 2023 года. В нынешнем сезоне он сыграл за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами. Контракт колумбийца с «Динамо» рассчитан до конца июня 2027 года.

«Трабзонспор» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 22 очка в 18 играх.

Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Трабзонспор
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
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