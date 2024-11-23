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Белоус: «РПЛ нужно расширять. 16 команд для нашей страны — маловато»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал идею увеличения числа участников российской премьер-лиги (РПЛ).

«Считаю, РПЛ нужно расширять. 16 команд для нашей страны — маловато. Но делать это надо не спонтанно. Вылет нельзя отменять, потому что это будет провальная история. Надо продумать все и привести лигу к минимум 18 клубам. Команды смогут конкурировать, посмотрите на тот же «Акрон». Давайте с чего-то начнём. Я даже не исключаю 20 клубов в РПЛ. Еврокубков все равно сейчас нет», — цитирует Legalbet Белоуса.

В РПЛ выступают 16 клубов, а в Первой лиге (ФНЛ) — 18.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
Юрий Белоус
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

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Динамо Мх

 6 1 0
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