Белоус: «РПЛ нужно расширять. 16 команд для нашей страны — маловато»

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал идею увеличения числа участников российской премьер-лиги (РПЛ).

«Считаю, РПЛ нужно расширять. 16 команд для нашей страны — маловато. Но делать это надо не спонтанно. Вылет нельзя отменять, потому что это будет провальная история. Надо продумать все и привести лигу к минимум 18 клубам. Команды смогут конкурировать, посмотрите на тот же «Акрон». Давайте с чего-то начнём. Я даже не исключаю 20 клубов в РПЛ. Еврокубков все равно сейчас нет», — цитирует Legalbet Белоуса.

В РПЛ выступают 16 клубов, а в Первой лиге (ФНЛ) — 18.