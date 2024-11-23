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Сегодня, 03:28

Гришин: «Помазун может найти клуб из первой восьмерки РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин считает, что вратарю красно-синих Илье Помазуну надо искать новую команду и играть.

«Решать ЦСКА, что делать с Помазуном. Акинфеев — первый номер, Тороп — второй, а Илья — третий. Помазуну надо искать хорошую команду и играть. Это вратарь неплохого уровня. Нет смысла сидеть третьим вратарем в таком возрасте.

Думаю, Помазун может найти клуб из первой восьмерки РПЛ. Желаю ему попасть в свою команду. «Ростов»? Они полгода назад взяли двух вратарей. Не знаю, но если они заинтересуются, то предложение будет. Все будет зависеть от руководства клубов. ЦСКА тоже должен устроить трансфер», — цитирует Legalbet Гришина.

Источник: Legalbet
Илья Помазун
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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