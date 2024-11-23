Гришин: «Помазун может найти клуб из первой восьмерки РПЛ»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин считает, что вратарю красно-синих Илье Помазуну надо искать новую команду и играть.

«Решать ЦСКА, что делать с Помазуном. Акинфеев — первый номер, Тороп — второй, а Илья — третий. Помазуну надо искать хорошую команду и играть. Это вратарь неплохого уровня. Нет смысла сидеть третьим вратарем в таком возрасте.

Думаю, Помазун может найти клуб из первой восьмерки РПЛ. Желаю ему попасть в свою команду. «Ростов»? Они полгода назад взяли двух вратарей. Не знаю, но если они заинтересуются, то предложение будет. Все будет зависеть от руководства клубов. ЦСКА тоже должен устроить трансфер», — цитирует Legalbet Гришина.