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Сегодня, 16:34

Юрист заявил, что у КДК нет оснований наказывать Дзюбу за инцидент с журналистом

Алина Савинова
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Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев ответил на вопрос, правомерно ли называть форварда «Локомотива» Артема Дзюбу за инцидент с журналистом, который произошел за пределами стадиона.

«При хорошей адвокатской поддержке в данном деле не было бы оснований для карательных санкций против Дзюбы. Инцидент произошел за пределами его спортивной деятельности. Прямой угрозы расправы или каких-то оскорбительных слов в адрес журналиста не было, с точки зрения семантики выражений, которые применял Дзюба. В силу того, что это было за рамками спортивной деятельности, и в высказываниях Дзюбы нет какого-либо правонарушения, то здесь можно было обойтись без санкций, максимум вынести замечание», — приводит «Спорт День за Днем» слова Алексеева.

По словам юриста, есть палата по разрешению споров, где можно обжаловать данное решение.

После матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) Дзюба нагрубил журналисту. КДК РФС дисквалифицировал игрока на два матча чемпионата России условно за угрозы в адрес корреспондента.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/yurist-zayavil-chto-u-kdk-net-osnovaniy-nakazyvat-dzyubu
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
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Рубин – Динамо
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П
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Динамо

 3
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