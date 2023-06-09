Юрист Лалаян заявил, что был бы рад представлять интересы Дзюбы в деле со слитым видео

Адвокат Роман Лалаян рассказал, что с юридической точки зрения может сделать форвард «Локомотива» Артем Дзюба в ситуации со сливом интимного видео.

«Дзюба может сделать запрос в Telegram-канал с просьбой удалить этот пост, если это СМИ или государственный канал. Дальше все будет на усмотрение владельца канала. Для начала Артему нужно написать заявление в полицию. Я был бы рад представлять интересы Дзюбы в этом деле», — цитирует Лалаяна Metaratings.ru.

9 июня в Telegram-каналах появились публикации с рядом интимных видео Дзюбы. На одном из них он обращается к неизвестной девушке, с которой, судя по всему, общался по видеосвязи. Позже блогер Милана Петрова сообщила, что футболист отправлял свои интимные видео украинской девушке, которую могли взломать.