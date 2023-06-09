Синицын — о Сперцяне: «Чем больше молодых ребят будут уезжать в европейские чемпионаты — тем лучше»

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал новость о том, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение по покупке полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Я думаю, что стоит переходить. Это Европа, и плюс «Аякс» всегда делает ставку на молодых, развивает их. Нидерландский чемпионат креативный и атакующий, надеюсь, у него там получится. Чем больше молодых ребят будут уезжать в европейские чемпионаты — тем лучше. 9 миллионов? Я не менеджер, есть разные опции и бонусы. Можно по-разному эту сумму разогнать и сделать выше, но так как Россия не играет в еврокубках, тяжело рассчитывать на сумму выше. Когда успешно играешь в еврокубках и сборной, у тебя цена повышается, а на уровне чемпионата России 9-10 миллионов евро — высокая цена», — цитирует Синицына Metaratings.ru.

В текущем сезоне Сперцян сыграл в 39 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2026 года.