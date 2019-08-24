Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей против «Краснодара» (1:1) в матче 7 тура РПЛ заявил, что «быки» попали в тяжелый режим, где выиграть невозможно, поэтому команда потерпела поражение в Греции от «Олимпиакоса» (0:4) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

— Почему, я серьезно говорю. Я вам назвал, сколько потерь у нас за один день произошло, и сколько до этого было — Фарфан, ряд других игроков. У нас потерь побольше, чем у «Краснодара». Но «Краснодар» сделал серьезные покупки, хорошие игроки влились в команду. Поэтому я считаю его фаворитом. Осечка с «Олимпиакосом» — бывает такое, но «Краснодар» просто попал в такой режим, где выиграть невозможно. Они играют через два дня на третий 8 матчей... у нас в прошлом году такая же ситуация была.

Когда я об этом говорил, мне отвечали, что ну вот, находит варианты. Клубы в еврокубках защищают лицо России, они должны иметь нормальный календарь для восстановления. Вот и все. А «Олимпиакос» имел недельный цикл для тренировок.

— Трансферное окно уже подходит к концу. «Локомотив» еще усилится?

— Осталось несколько дней. Может, что-то будет, но у нас и так замечательные ребята. Приобретения всем нужны. (Екатерина Потапова)