Юран: «Пока отдыхаю и не думаю про начало чемпионата России»

Тренер Сергей Юран заявил, что пока отдыхает и не думает о старте Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я пока отдыхаю и не думаю о старте РПЛ. Есть ли предложения от клубов? Об этом узнаете», — сказал Юран Legalbet.

28 апреля 2024 года Юрана отправили в отставку с должности главного тренера «Пари НН». Тренер также возглавлял «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтику», «Сибирь», «Шинник» и другие клубы.