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Сегодня, 17:55

Юран: «У игроков «Спартака» нет злости»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран в комментарии для «СЭ» поделился мнением о поражении «Спартака» в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

«При всем уважении к «Оренбургу», какое впечатление может оставить матч, если «Спартак» проигрывает 0:2? Печально. Многие говорят, это начало чемпионата, но я понимаю, если бы это был матч «Спартак» — «Динамо», «Спартак» — «Зенит». Эти клубы ставят максимальные задачи и борются за чемпионство. Но «Оренбург» такие задачи, наверное, не ставит. Да, там искусственное поле, «Оренбург» на нем более адаптирован, но этим нельзя объяснить поражение. Печально, когда «Спартак» начинает чемпионат с поражения. У меня такое впечатление, что у игроков нет злости. Все монотонно. Контроля мяча мало, если вы хотите решать какие-то задачи», — сказал Юран «СЭ».

Во втором туре чемпионата России-2024/25 «Спартак» сыграет против «Химок».

Сергей Юран
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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Динамо – Локомотив
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