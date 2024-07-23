В «Ростове» не обсуждали приглашение в команду Джикии
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что желто-синие не рассматривали защитника Георгия Джикию в качестве усиления в летнее трансферное окно.
«Рассматривал ли «Ростов» Джикию? Нет, разговоров с ним не было. Нам его не предлагали, даже не обсуждали», — сказал Рыскин «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 Джикия провел 9 матчей за «Спартак» и не отличился результативными действиями. Защитник покинул красно-белых по окончании срока контракта.
Источник: РБ Спорт
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|
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Пари НН – ЦСКА
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|27.07
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|
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|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
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|
Химки – Спартак
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Виктор Гимарайнс Артур
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|Ж
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