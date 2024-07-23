В «Ростове» не обсуждали приглашение в команду Джикии

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что желто-синие не рассматривали защитника Георгия Джикию в качестве усиления в летнее трансферное окно.

«Рассматривал ли «Ростов» Джикию? Нет, разговоров с ним не было. Нам его не предлагали, даже не обсуждали», — сказал Рыскин «РБ Спорт».