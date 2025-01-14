Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:40

Юран — о работе Абаскаля в «Спартаке»: «Нужно признать, что ты слабый тренер»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-футболист «Спартака» Сергей Юран в комментарии «СЭ» отреагировал на слова экс-главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о шансах команды на титул под руководством испанца.

Ранее бывший тренер красно-белых в интервью «СЭ» заявил, что если бы не арест Квинси Промеса, то «Спартак» мог бы побороться за титул.

«Футбол — это коллективный вид спорта, правильно? В этом и кроется ответ. Это не теннис, где спортсмены один на один играют. В футболе же обычно в команде находятся около 25 человек, почему результаты должны зависеть от одного игрока? Нужно признаться и сказать: «Я не смог», — сказал Юран «СЭ».

Экс-игрок красно-белых также оценил работу Абаскаля в «Спартаке».

«Гильермо до этого, ближе к концу первой половины сезона, говорил, что он подготовил эту команду и поэтому она играет так хорошо. Но когда «Спартак» в начале сезона неудачно играл, он почему-то ничего такого не сказал. Хочется понять, что он пытается сделать: найти черную кошку в темной комнате? В таких ситуациях нужно начинать с себя и признавать: «Да, я слабый тренер», — сказал Юран «СЭ».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 до весны 2024 года. На посту главного тренера красно-белых испанца сменил Деян Станкович.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В феврале 2024-го он был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с красно-белыми, из-за того что попал в аварию и скрылся с места ДТП. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, и он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.

Денис Сафронов

Сергей Юран
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Читайте также
Женщина скончалась в косметологической клинике в Москве
Торговую сеть «Светофор» ждут внеплановые проверки Роспотребнадзора
Братья Бе растянули флаг Украины на церемонии награждения в Оберхофе
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
Радулов рвал и плевался, в раздевалке СКА «лужи крови». Что произошло в КХЛ
«КамАЗ» впервые уступил лидерство на рынке тяжелых грузовиков в РФ
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Юран — об уходе Жозе из «Спартака»: «Для чего Амарал его брал?»

Солтмурад Бакаев: «Брат Зелимхан сказал: если не мечтаешь попасть в сборную, зачем вообще играть?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости