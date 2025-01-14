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Сегодня, 15:05

Солтмурад Бакаев: «Брат Зелимхан сказал: если не мечтаешь попасть в сборную, зачем вообще играть?»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев ответил на вопросы про цели на сезон, положение в команде и шансах на попадание в сборную.

— Какие цели ставите на весенний отрезок в чемпионате?

— Мы об этом не думаем. У нас такой стиль игры, где ты по-настоящему кайфуешь и получаешь удовольствие. Сезон еще не закончился, поэтому будем выходить на каждый матч и стараться побеждать.

— Какое место в турнирной таблице вас удовлетворит?

— Чем выше, тем лучше. Я хочу быть на первом месте. Ставлю командные цели выше всего.

— Довольны игровым временем?

— Начал я хорошо, было достаточно. Но в конце его стало меньше. Проблемы ищу только в себе. Буду доказывать, чтобы больше играть.

— Ситуация с удалением во втором круге со «Спартаком» сказалась?

— Да, она тоже повлияла. Но повторю, ищу проблемы только в себе.

— Ставите перед собой цель попасть в сборную?

— Конечно. Как сказал мой брат (полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев — Прим. «СЭ»), если ты не хочешь попасть в сборную, то можешь заканчивать карьеру. Я согласен с ним. Это скорее не цель, а мечта.

— Соперники вроде Кубы или Брунея не смущают?

— Нет. Главное, что команда функционирует, собирается на сборах и выезжает на матчи. Думаю, что в этом году соперники точно будет хорошее. Будет интереснее.

Бакаев играет за «Акрон» с лета 2024 года. В этом сезоне на счету 25-летнего россиянина 3 гола и 2 голевые передачи за 20 матчей во всех турнирах.

Солтмурад Бакаев
ФК Акрон
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Пари НН – Акрон
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Бителло

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