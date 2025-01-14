Солтмурад Бакаев: «Брат Зелимхан сказал: если не мечтаешь попасть в сборную, зачем вообще играть?»

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев ответил на вопросы про цели на сезон, положение в команде и шансах на попадание в сборную.

— Какие цели ставите на весенний отрезок в чемпионате?

— Мы об этом не думаем. У нас такой стиль игры, где ты по-настоящему кайфуешь и получаешь удовольствие. Сезон еще не закончился, поэтому будем выходить на каждый матч и стараться побеждать.

— Какое место в турнирной таблице вас удовлетворит?

— Чем выше, тем лучше. Я хочу быть на первом месте. Ставлю командные цели выше всего.

— Довольны игровым временем?

— Начал я хорошо, было достаточно. Но в конце его стало меньше. Проблемы ищу только в себе. Буду доказывать, чтобы больше играть.

— Ситуация с удалением во втором круге со «Спартаком» сказалась?

— Да, она тоже повлияла. Но повторю, ищу проблемы только в себе.

— Ставите перед собой цель попасть в сборную?

— Конечно. Как сказал мой брат (полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев — Прим. «СЭ»), если ты не хочешь попасть в сборную, то можешь заканчивать карьеру. Я согласен с ним. Это скорее не цель, а мечта.

— Соперники вроде Кубы или Брунея не смущают?

— Нет. Главное, что команда функционирует, собирается на сборах и выезжает на матчи. Думаю, что в этом году соперники точно будет хорошее. Будет интереснее.

Бакаев играет за «Акрон» с лета 2024 года. В этом сезоне на счету 25-летнего россиянина 3 гола и 2 голевые передачи за 20 матчей во всех турнирах.