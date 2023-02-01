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Юран: «Для Филина переход в «Эйпен» — трамплин. Рад, что он покинул подмосковный клуб»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал переход полузащитника Александра Филина в бельгийский «Эйпен».

«Перед тем как поступило предложение, Александр советовался со мной по поводу перехода в «Эйпен». Самые хорошие перспективы ожидают Филина в новом клубе. В ситуации, когда тебе предоставляется возможность играть в европейском чемпионате, однозначно сказал ему: «Саша, если есть такой шанс, нужно пробовать!» Сам 10 лет играл в Европе. Играть там намного лучше для спортсмена. Для Филина переход в бельгийский клуб — трамплин. У Александра есть все данные для того, чтобы перейти в дальнейшем в лучшие чемпионаты Германии и Италии. Рад, что он покинул московский клуб. Зато многое увидит в европейских чемпионатах и приобретет опыт», — цитирует Юрана Sport24.

Соглашение Филина с «Эйпеном» рассчитано до конца июня 2025 года. Ранее 26-летний футболист выступал за «Химки». Всего за подмосковный клуб он провел 115 матчей и забил 2 мяча. Его контракт истек 20 января 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-01-yuran-dlya-filina-perekhod-v-eypen-tramplin-u-nego-yest-vse-chtoby-igrat-potom-v-germanii-ili-italii

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Бетис
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ТБ 2.5

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Интер 1
Аталанта 0
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1.66

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19%

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Александр Филин
Сергей Юран
ФК Химки
ФК Эйпен
0
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