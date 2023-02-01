В Нидерландах допустили трансфер Дзюбы в «Витесс»

Нидерландский журналист издания De Telegraaf Ерун Каптейнс в комментарии для «СЭ» оценил вероятность перехода российского нападающего Артема Дзюбы в «Витесс».

«Этот вариант вполне возможен. Знаю, что «Витесс» ищет нападающего, но так как у них не такой большой бюджет, они будут стараться подписать свободного агента», — сказал Каптейнс «СЭ».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

«Витесс» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 19 очков в 19 матчах.