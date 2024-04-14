Юран ограничился семью словами на пресс-конференции после поражения от «Оренбурга»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран коротко прокомментировал поражение от «Оренбурга» (1:3) в 24-м туре РПЛ.

Игра проходила 14 апреля в Оренбурге.

«Проанализируем. Готовимся к двум домашним играм. Спасибо», — сказал Юран на пресс-конференции, после чего покинул зал.

После поражения от «Оренбурга» нижегородцы с 28 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. 21 апреля «Пари НН» дома примет «Динамо» в матче 25-го тура.