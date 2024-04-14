«Урал» — «Динамо»: ВАР вмешались ошибочно, пенальти не назначен правильно

На 83-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Урал» — «Динамо» судья Василий Казарцев не отреагировал на требования екатеринбуржцев и правильно не назначил 11-метровый удар в их пользу.

Но в его действия по непонятным причинам вмешались видеоассистенты Артур Федоров и Антон Фролов. Спустя почти четыре минуты арбитр после просмотра видеоповторов не стал менять свое первоначальное решение, о чем и объявил по стадиону.

У ВАР не было оснований для вмешательства — потому что не случилось явной и очевидной ошибки судьи. А у рефери не нашлось оснований для наказания динамовцев пенальти — потому что не было игры рукой, за которую следовало бы назначить 11-метровый удар.