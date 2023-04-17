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Сегодня, 11:41

Юран оценил шансы «Пари НН» подписать Тихого

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал о положении защитника Дмитрия Тихого, который сейчас находится в расположении нижегородцев.

«Дмитрий обратился к нам, хотел играть с командой, поддерживать форму. Я не имел права отказать ему. Он как игрок относится максимально ответственно к своей работе. Да, Тихий тренируется с нами, но он не сможет принять участия в матчах за нашу команду. Потому что заявки закрыты. Пока рано говорить о подписании контракта. Естественно, я бы с большим удовольствием оставил в команде квалифицированного игрока. А может, ему в мае предложит «Зенит» или «Спартак». Так что все будет зависеть от его предложений в конце сезона», — приводит слова Юрана Sport24.

Тихий выступал за «Химки» с февраля 2019 года. 31 марта 2023 года 30-летний россиянин расторг контракт с клубом.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-17-sergey-yuran-otsenil-shansy-pari-nn-podpisat-dmitriya-tikhogo
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Дмитрий Тихий
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
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