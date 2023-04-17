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Сегодня, 11:26

Первак назвал Эшуорта странным человеком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак рассказал об отношении к спортивному директору клуба Полу Эшуорту и селекции.

«Еще хотел сказать по селекционной работе. Слышал, что в «Спартаке» есть какой-то спортивный директор. Какой-то странный человек, который занимается спартаковской селекцией. Насколько я знаю российский рынок, в «Локомотиве» рядом с Пиняевым играет спартаковец Глушенков. Почему «Спартак» их не забрал? В «Спартаке» есть кто-то лучше на этих позициях? Я не вижу. Пиняев и Глушенков разукрасили игру «Локомотива». На рынке все же давно о них знают. «Спартак» взял Зиньковского. А почему этих двух не пригласили? Вот вам троица, которая закрывает края и середину. И в это время «Спартак» взял иностранцев в непростое время. Почему мы должны их покупать, когда у нас есть свои ребята? Договориться можно со всеми. Думаю, что людей, которые вели этих футболистов, «Спартак» всегда был приоритетным. Но по какой-то причине они оказались в «Локомотиве», — приводит слова Первака «РБ Спорт».

Пол Эшуорт был назначен на должность спортивного директора «Спартака» 26 сентября. Отметим, что в ноябре 2021 года англичанин участвовал в переговорах между «Спартаком» и City Football Group. Тогда сообщалось, что владельцы «Манчестер Сити» планируют приобрести 20% акций российского клуба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kakoj-to-stranny-j-chelovek-pervak-o-sportivnom-direktore-spartaka-pole-e-shuorte/
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Пол Эшуорт
Юрий Первак
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 1 : 4
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 1 : 1
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 0 : 0
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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