В «Факеле» ответили на вопрос о будущем 19-летнего форварда Ивахнова

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о будущем 19-летнего нападающего команды Матвея Ивахнова.

«У Матвея Ивахнова контракт этим летом не заканчивается. По контракту он с нами еще на два года, поэтому расставаться не собираемся», — приводит слова Котова Sport24.

В текущем сезоне Ивахнов забил 1 гол в 16 матчах «Факела» во всех турнирах.