Ярослав Ракицкий: «Зенит плохо играет с «Сочи»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий дал оценку первому тайму матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи». Команды обменялись голами.

— Расслабленно играем, можно сказать, что плохо играем, — сказал Ракицкий в эфире «Матч ТВ». — Будем делать выводы. Чемпионство — это хорошо, но надо доказывать в каждой игре, что мы лучшие.

Ранее «Зенит» досрочно защитил звание чемпиона России. «Сочи» с 30 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

Зенит — Сочи