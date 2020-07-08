Ярослав Ракицкий: «Зенит плохо играет с «Сочи»
8 июля 2020, 19:06
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий дал оценку первому тайму матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи». Команды обменялись голами.
— Расслабленно играем, можно сказать, что плохо играем, — сказал Ракицкий в эфире «Матч ТВ». — Будем делать выводы. Чемпионство — это хорошо, но надо доказывать в каждой игре, что мы лучшие.
Ранее «Зенит» досрочно защитил звание чемпиона России. «Сочи» с 30 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.
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