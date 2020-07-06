Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился эмоциями от чемпионства. Петербуржцы второй год подряд взяли титул, золотым для них стал матч с «Краснодаром» в матче 26-го тура Тинькофф-РПЛ (4:2). 19 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в полуфинале Олимп-Кубка России.

— Это большое счастье — в действительно сильном чемпионате два года подряд добиваться высших наград, — сказал Ракицкий в интервью клубной пресс-службе. — Но это не предел. В следующем году снова будем стараться тоже стать чемпионами. Сегодня приятно, завтра остынем, послезавтра забудем. Будем готовиться к Кубку и следующему сезону.

— Почему матчи с «Краснодаром» всегда получаются яркими?

— Потому что играют две лучшие российские команды. И «Краснодар», и «Зенит» играют в футбол. Было много открытой игры, никто не ставил «автобус». Вот и результат — 4:2. В том году 3:2.

— Следующая цель — Кубок России?

— Я ж говорю: сегодня отдохнем, завтра отоспимся, послезавтра сыграем и будем готовиться к «Спартаку». Наша задача — выиграть у «Спартака» и взять Кубок России. И спокойно готовиться к новому сезону.