Ярослав Ракицкий: "Кайфую от болельщиков "Зенита"

Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий после матча 21-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (3:1) отметил, что ему очень нравится выступать за российский клуб. Напомним, что хавбек забил победный гол.

– У меня все хорошо в "Зените". В Санкт-Петербурге все отлично. Мне очень нравится играть на "Газпром Арене", – приводит слова Ракицкого пресс-служба "Зенита". – Мне нравится "Вираж", нравится, что люди ходят даже на товарищеские игры, до 40 тысяч зрителей. Для меня это впервые. Такое было только в Донецке, когда играли на "Донбасс Арене". Я кайфую от болельщиков.



Что нужно сделать, чтобы все прошло как надо в матчах с "Локомотивом", "Анжи" и "Краснодаром"? Надо играть на победу и зарабатывать три очка. Вот и все. Будем биться за победу!