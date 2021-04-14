Ярошик предположил, что через год Василий Березуцкий станет главным тренером
17:24
Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал уход Василия Березуцкого из тренерского штаба армейцев.
«С Виктором Гончаренко он уже работал совместно около 2-3 лет, — рассказал Ярошик «СЭ». — Вместе они работали комфортно и Гончаренко не раз давал ему проявить себя. Березуцкий ушел с команды, но ничего страшного для меня не произошло. Он — легенда клуба. Поработает годик в «Краснодаре», после станет главным тренером в каком-нибудь клубе и потом может претендовать на более высокие амбиции, например, занять место главного тренера ЦСКА».
14 апреля 38-летний Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА. По его словам, он продолжит работу в штабе бывшего главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко в «Краснодаре».
(Ангелина Коляда)
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