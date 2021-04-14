Ярошик предположил, что через год Василий Березуцкий станет главным тренером

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал уход Василия Березуцкого из тренерского штаба армейцев.

«С Виктором Гончаренко он уже работал совместно около 2-3 лет, — рассказал Ярошик «СЭ». — Вместе они работали комфортно и Гончаренко не раз давал ему проявить себя. Березуцкий ушел с команды, но ничего страшного для меня не произошло. Он — легенда клуба. Поработает годик в «Краснодаре», после станет главным тренером в каком-нибудь клубе и потом может претендовать на более высокие амбиции, например, занять место главного тренера ЦСКА».

14 апреля 38-летний Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА. По его словам, он продолжит работу в штабе бывшего главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко в «Краснодаре».

(Ангелина Коляда)