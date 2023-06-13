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Сегодня, 13:16

Ярошик подтвердил, что может сменить Личку на посту главного тренера «Оренбурга»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик подтвердил, что может сменить Марцела Личку на посту главного тренера «Оренбурга».

«Это правда, действительно веду переговоры с «Оренбургом». Меня рассматривают в качестве сменщика Марцела Лички. Я слышал, что он может уйти в «Динамо». Я общался с руководством «Оренбурга», но надо дождаться решения клуба, останется ли Личка. Если бы Личка предложил войти в штаб московского «Динамо»? Нет, я работаю самостоятельно и мне интересно работать главным тренером. Не стал бы рассматривать. Возможность поработать в России стал бы хорошим опытом для меня», — приводит слова Ярошика Metaratings.ru.

13 июня, ряд изданий и инсайдеров сообщили, что «Динамо» договорилось с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход тренера. В частности, об этом пишет «Чемпионат». При этом в уральском клубе эту информацию не подтверждают.

Под руководством Лички «Оренбург» завершил сезон-2022/23 на седьмом месте в РПЛ с 46 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/yaroshik-orenburg-rassmatrivaet-menya-v-kachestve-smenshika-lichki-slyshal-on-mozhet-uiti-v-dinamo-258404/
Иржи Ярошик
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ФК Динамо (Москва)
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Марцел Личка
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 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
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 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
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7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
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 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
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 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
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