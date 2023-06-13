Ярошик подтвердил, что может сменить Личку на посту главного тренера «Оренбурга»

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик подтвердил, что может сменить Марцела Личку на посту главного тренера «Оренбурга».

«Это правда, действительно веду переговоры с «Оренбургом». Меня рассматривают в качестве сменщика Марцела Лички. Я слышал, что он может уйти в «Динамо». Я общался с руководством «Оренбурга», но надо дождаться решения клуба, останется ли Личка. Если бы Личка предложил войти в штаб московского «Динамо»? Нет, я работаю самостоятельно и мне интересно работать главным тренером. Не стал бы рассматривать. Возможность поработать в России стал бы хорошим опытом для меня», — приводит слова Ярошика Metaratings.ru.

13 июня, ряд изданий и инсайдеров сообщили, что «Динамо» договорилось с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход тренера. В частности, об этом пишет «Чемпионат». При этом в уральском клубе эту информацию не подтверждают.

Под руководством Лички «Оренбург» завершил сезон-2022/23 на седьмом месте в РПЛ с 46 очками.