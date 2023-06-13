Зырянов — о «Торпедо»: «Когда в клубе так часто меняются люди, это не очень хорошо»

Экс-полузащитник сборной России и «Торпедо» Константин Зырянов в интервью «СЭ» оценил ситуацию в бывшем клубе.

— Ситуацию оценивать не могу. Это меня не касается, я к ним отношения не имею. Но когда в клубе так часто меняются люди, наверное, это не очень хорошо. Поэтому «Торпедо» находится там, где находится.

— Расстроились, когда черно-белые вылетели?

— Расстроился, когда сам с «Торпедо» вылетел. А сейчас таких эмоций уже не было.