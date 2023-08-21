Ярошик назвал позорной игру «Оренбурга» в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик остался недоволен игрой команды в матче 5-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:4). Он добавил, что игроки не смогли создать во втором тайме ни одного голевого моменты и подарили победу сопернику.

«Я всегда защищаю своих футболистов, но это позор. Опасность у ворот соперника мы не могли создать, не можем совершить хорошую подачу, зацепиться за мяч. Отставка? Не я решаю такие вопросы. Это был худший матч «Оренбурга» под моим руководством. Данный вопрос нужно задавать руководству клуба», — цитирует Ярошика «Матч ТВ».

Специалист поменял четверых игроков в перерыве матча.

«Ахмат» набрал 6 очков и поднялся на 9-е место. «Оренбург» проиграл в 4-м матче из 5 и с 1 очком замыкает турнирную таблицу РПЛ.